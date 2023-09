Here's a list of 2023 Día de los Muertos events around Southern California. Share your Día de los Muertos celebrations with #abc7eyewitness!

October 21 - November 2

Grand Park Downtown Día de los Muertos

Grand Park

200 N Grand Ave, Los Angeles Grand Park200 N Grand Ave, Los Angeles

October 21

Calavera LBGTQ Festival

Mi Centro

553 S Clarence St., Los Angeles Mi Centro553 S Clarence St., Los Angeles

October 22- Nov. 2

Día de los Muertos Celebration

Third Street Promenade



Between Broadway and Wilshire Boulevard Third Street PromenadeBetween Broadway and Wilshire Boulevard

October 25- Nov. 2

Día de los Muertos Festival

Olvera Street Olvera Street

October 22

Muertos on Main

DEMBA on Main Street

10935 Main St., El Monte DEMBA on Main Street10935 Main St., El Monte

October 28

Día y Noche de los Muertos

Hollywood Forever Cemetery



6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles Hollywood Forever Cemetery6000 Santa Monica Blvd., Los Angeles

October 28

Los Muertos 5K

Historic Olvera Street

Downtown Los Angeles Historic Olvera StreetDowntown Los Angeles

October 29

Día de Los Muertos Family Day

La Plaza de Cultura y Artes

501 N Main St., Los Angeles La Plaza de Cultura y Artes501 N Main St., Los Angeles

