Cuerpo hallado en las montañas de Santa Mónica identificado como mujer transgénero de 27 años

DECKER CANYON, Calif. (KABC) -- La persona encontrada muerta la semana pasada al lado de la carretera en las montañas de Santa Monica fue identificada como una mujer transgénero de 27 años, y sus familiares ahora están desesperados por obtener respuestas.

El cuerpo de Day Rodas fue descubierto poco después de las 7:30 a.m. del jueves cerca de 33153 Mulholland Highway, según el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles.

Los amigos de Rodas hablaron con ABC7 y dicen que ella acababa de hacer la transición.

"Podías sentir que estaba realmente feliz... y ser quien realmente quería ser", dijo Nicolette Esquivel.

La familia de Rodas dice que su teléfono fue encontrado en otra parte de Malibu y que su automóvil fue hallado en el centro de Los Ángeles. Dicen que Rodas recientemente fue víctima de odio y sentía miedo de que fuera atacada por ser una mujer transgénero.

Rodas, quien tocaba la guitarra y era parte de una banda popular del Valle de San Fernando, estaba orgullosa de compartir la historia de su transición, según sus amigos.

"No hay duda de que ella habría seguido haciendo tantas cosas maravillosas, especialmente para su comunidad", dijo Esquivel entre lágrimas.

La hermana de Rodas dice que los detectives le dijeron a su familia que están interrogando a tres personas, pero que la investigación continúa.

Mientras tanto, se ha creado una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Rodas.

------

Would you like to read this story in English? Click here