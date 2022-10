Disney aumenta los precios de entrada para Disneyland y California Adventure

ANAHEIM, Calif. (KABC) -- Va a costar un poco más disfrutar Disneyland y California Adventure en Anaheim.

Disney está aumentando los precios de las entradas de un día en ambos parques temáticos.

Los invitados aún podrán elegir sus boletos basado en una estructura de boletos escalonada, así que tendrán diferentes opciones para elegir.

Un boleto de un día puede costar hasta $179 dólares, dependiendo del día.

Los aumentos se dividen de la siguiente manera:

-- Nivel 1: $104 a $114

-- Nivel 2: $119 a $129

-- Nivel 3: $134 a $144

-- Nivel 4: $149 a $159

-- Nivel 5: $159 a $169

-- Nivel 6: $164 a $179

Los precios de los boletos "park hopper", que permiten que los invitados disfruten de los dos parques en el mismo día, también aumentarán, así como el precio del estacionamiento y el servicio "Genie Plus".

Los siguientes aumentos para los boletos "park hopper" se dividen de la siguiente manera:

-- Nivel 1: $164 a $179

-- Nivel 2: $179 a $194

-- Nivel 3: $194 a $209

-- Nivel 4: $209 a $224

-- Nivel 5: $219 a $234

-- Nivel 6: $224 a $244

Disney también aumentó los precios de sus parques temáticos en octubre de 2021.

City News Service contribuyó a este informe.

Disney es la empresa matriz de ABC7.

Would you like to read this story in English? Click here