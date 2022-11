Donald Trump podría anunciar pronto su candidatura a la presidencia en 2024

El expresidente Donald Trump podría anunciar una tercera candidatura a la presidencia tan pronto como el 14 de noviembre, dijeron fuentes con conocimiento directo a ABC News.

En Iowa el jueves por la noche, Trump estuvo muy cerca de confirmar su candidatura a la presidencia frente a una multitud de sus seguidores.

"Y ahora, para que nuestro país sea exitoso, seguro y glorioso, muy, muy, muy probablemente lo haré de nuevo", dijo Trump.

Las fuentes le dijeron a ABC News que las conversaciones sobre el momento, el lugar y el formato de un anuncio de Trump para postularse como candidato a la presidencia son extremadamente fluidas y pueden cambiar, pero podrían llegar tan pronto como la semana del 14 de noviembre.

