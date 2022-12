Madre muere tratando de salvar a hija de 12 años durante incendio en apartamento de Downey

DOWNEY, Calif. (KABC) -- Una madre en Downey murió tratando de salvar a su hija de 12 años de un incendio en su apartamento, según sus familiares.

El incendio ocurrió el martes por la noche cerca del área de Dinsdale Street y Tweedy Lane. Cuando los equipos llegaron a la escena, encontraron el garaje y la sala envueltos en llamas, según el Departamento de Bomberos de Downey.

Las autoridades dijeron que la madre, identificada por sus familiares como Vanessa Kaimimoku, y su hija de 12 años, Kayla Kaimimoku Díaz, estaban en el segundo piso cuando estalló el incendio. Los bomberos dijeron que se les hizo difícil encontrar a la madre e hija porque el humo era muy denso.

Vanessa murió en el lugar y Kayla murió al día siguiente por sus heridas.

La abuela de la joven también resultó herida en el incendio y se está recuperando en la unidad de cuidados intensivos luego de que un vecino la rescatara de las llamas. Sus familiares dijeron que están agradecidos con quienes ayudaron.

Los investigadores aún no han determinado la causa del incendio.

La gente ha pasado por el apartamento para dejar flores, tarjetas y juguetes en honor a la madre y su hija. El jueves, decenas de niños de una escuela cercana donde estudiaba Kayla se presentaron para honrar a su compañera de clase.

Ningún otro apartamento resultó dañado por el fuego.

Mientras tanto, se ha creado una página GoFundMe para ayudar a la familia.

