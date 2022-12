Mujer muere tras incendio en apartamento de Downey, niño de 12 años resulta herido

DOWNEY, Calif. (KABC) -- Dos personas resultaron heridas y otra murió tras un incendio en un apartamento de Downey el martes por la noche.

Los investigadores dijeron que una de las víctimas heridas tiene 12 años y que su madre murió en el incidente. Dijeron que ambos estaban en el segundo piso cuando estalló el incendio.

El incendio ocurrió cerca del área de Dinsdale Street y Tweedy Lane. Cuando los equipos llegaron a la escena, encontraron el garaje y la sala envueltos en llamas, según el Departamento de Bomberos de Downey.

Una segunda mujer fue localizada fuera de la casa. Ella y la víctima de 12 años fueron trasladadas al hospital por quemaduras de primer y segundo grado.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada.

Los investigadores no han determinado la causa del incendio, pero dicen que la gente debe estar atenta, especialmente con los incendios de árboles de Navidad que son comunes durante esta época del año.

Ningún otro apartamento resultó dañado por el fuego.

