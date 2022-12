Policía de Downey busca a mujer de 25 años desaparecida desde hace 2 semanas

DOWNEY, Calif. (KABC) -- La familia de una mujer de 25 años está desesperada por encontrarla después de que desapareció hace dos semanas.

Regan "Reina" Koeppe fue vista por última vez dentro de su casa la noche del 6 de diciembre. Su familia reportó su desaparición a la mañana siguiente cuando se dieron cuenta de que no estaba.

Los investigadores dicen que Reina tiene una capacidad mental disminuida. Ella tiene la capacidad mental de una niña de 8 a 10 años, según los detectives. Sus familiares están extremadamente preocupados por su seguridad.

"Lo único que quiero para Navidad es que mi hermana esté en casa", dijo su hermano Daniel Koeppe entre lágrimas.

La policía dijo que Reina nunca se ha escapado de casa ni ha sido reportada como desaparecida en el pasado.

"Está llena de alegría, pero es muy ingenua", dijo Richelle Koeppe, la madre adoptiva de Reina. "Ella es del tipo que se acerca a un extraño y se va con ellos. No tiene sentido del peligro".

Los detectives creen que una cámara de seguridad de una casa a dos cuadras de la casa de Reina la captó caminando alrededor de las 3 a.m. del 7 de diciembre.

Su familia dijo que no se le permite salir sin supervisión y toma medicamentos para ayudarla con las convulsiones.

Reina fue vista por última vez con zapatos Reebok azules con suela verde. Posiblemente vestía un gorro blanco y negro con una sudadera con capucha café o posiblemente un traje de ejercicio azul y blanco, y llevaba una mochila negra.

La policía dijo que Reina frecuenta parques y centros comerciales en Downey.

Cualquiera que tenga información por favor llame a la policía de Downey al 562-904-2308.

Would you like to read this story in English? Click here