Los Ángeles: Ex pandillero apodado 'Cholo Claus' retribuye a la comunidad que una vez robó

Gabriel Hernández es un ex pandillero que se hace llamar 'Cholo Claus' y dice que está retribuyendo a la comunidad de la que una vez robó.

Hernández inició el sorteo de "Cholo Claus Toy and Tamale" en el este de Los Ángeles.

El evento comenzó hace cuatro años con Hernández, su novia y su negocio de tamales en el Día Acción de Gracias. Hicieron un sorteo de tamales en la comunidad. Fue entonces cuando otros le dieron donaciones monetarias.

Hernández decidió comprar juguetes con el dinero y un mes después regaló juguetes para Navidad, y ha tenido el sorteo en el mismo estacionamiento en Whittier Boulevard desde que comenzó.

Él dice que recibió una herida de bala en la década de 1990 y afirma que murió dos veces en una mesa de operaciones, pero todavía está de pie. Hernández dijo que cambió su vida para bien gracias a su madre.

"Ella se me estaba muriendo. Le hice una promesa a mi Virgen María que iba a cambiar y desde entonces me he portado bien", dijo Hernández. "Quiero que se sienta orgullosa de mí".

El sorteo de juguetes casi no se realizó este año porque a Hernández le faltaban juguetes y fondos. Pero la comunidad intervino y crearon una página de Gofundme para ayudarlo.

Hernández dijo que ya está trabajando en la preparación del sorteo para el próximo año.

"El Cholo Claus llegó para quedarse", dijo.

