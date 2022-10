Mueren 3 personas tras accidente automovilístico en la autopista 15 en Fontana

FONTANA, Calif. (KABC) -- Tres personas murieron el lunes por la noche tras un choque en la autopista 15 en dirección sur en Fontana que provocó el cierre de la mayoría de los carriles.

El accidente ocurrió alrededor de las 11:40 p.m. en Sierra Avenue. Al menos uno de los vehículos involucrados se fue en sentido contrario resultando en el choque fatal, según la Patrulla de Caminos de California (CHP).

Se desconocen los detalles exactos sobre las circunstancias que rodearon el accidente, pero CHP dice que uno de los autos se incendió con dos personas atrapadas adentro. Ambos individuos murieron en el lugar. Una tercera persona que viajaba en el otro automóvil también murió.

Todos menos uno de los carriles de la autopista 15 en dirección sur permanecieron cerrados el martes por la mañana.

La investigación continúa.

