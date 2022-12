Perro policía, Jack, asesinado a tiros por sospechoso atrincherado en Gardena

GARDENA, Calif. (KABC) -- Un agente K-9 del Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles fue asesinado durante un tiroteo con un sospechoso atrincherado.

La policía de Gardena respondió a informes sobre un asalto con un arma mortal el jueves por la tarde en la cuadra 1800 de West 145th Street.

Los agentes del alguacil entraron al apartamento donde el sospechoso estaba atrincherado por la fuerza, lo que provocó que el sospechoso abriera fuego, matando al perro policía llamado Jack, según las autoridades.

Los agentes le dispararon al sospechoso quien murió por las heridas de bala, dijeron los investigadores.

El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, publicó un tuit en el que decía que Jack, un malinois belga importado del extranjero, fue un "miembro devoto" del departamento durante cuatro años y "salvó numerosas vidas protegiendo valientemente a los agentes durante innumerables operaciones tácticas".

"Todo el Departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles extrañará mucho a K-9 Jack", agregó Luna.

No se dieron a conocer más detalles.

Cualquiera que tenga información sobre esta investigación por favor llame a la Oficina de Homicidios del alguacil al 323-890-5500.

City News Service, Inc. contribuyó a este informe.

