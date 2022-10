2 personas hospitalizadas tras tiroteo en la autopista 110 en Gardena

GARDENA, Calif. (KABC) -- Dos personas fueron hospitalizadas después de un tiroteo en la autopista 110 en dirección sur en la cuidad de Gardena el lunes por la mañana, dijeron los investigadores.

El tiroteo ocurrió poco antes de las 4 a.m. cerca de la salida de El Segundo Boulevard, según California Highway Patrol. Las víctimas lograron salir de la autopista y llamar al 911 desde la cuadra 2700 de 134th Street.

No estaba claro si las víctimas iban en el mismo automóvil.

Aún se desconoce el motivo por el tiroteo y no hay una descripción del sospechoso.

Esta es una noticia en desarrollo. Agregaremos más detalles a este informe cuando estén disponibles.

