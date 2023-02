Hollywood Bowl publica su programación llena de famosos para la temporada 2023

This article can be read in English

LOS ANGELES (KABC) -- ¡Ya está aquí! El Hollywood Bowl publicó el martes su programación para la temporada del 2023, y algunos nombres famosos están en la lista.

El famoso compositor John Williams tocara durante tres noches. La leyenda musical de 90 años compartirá la dirección durante un espectáculo en julio con Gustavo Dudamel, quien anunció que dejará la Filarmónica de Los Ángeles para convertirse en director musical de la Filarmónica de Nueva York para la temporada 2026-27.

La temporada arrancará en junio con un espectáculo inaugural en el que tocaran Janet Jackson y Ludacris.

Dudamel, junto con la Filarmónica de Los Ángeles, acompañará a la legendaria banda de rock mexicana Café Tacvba durante dos fechas en julio.

Otros artistas hispanohablantes que también están presente en la alineación incluyen a el Mariachi USA, Chicano Batman, Carla Morrison y los Auténticos Decadentes.

El espectáculo anual de fuegos artificiales del 4 de julio estará encabezado por The Beach Boys. Además, se rendirá homenaje al aniversario número 90 del magnate y pionero musical Quincy Jones.

Si prefiere el cine, también habrá eventos para usted.

Podrá ver "Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" en concierto junto con "Star Wars: Return of the Jedi" o cantar junto con la clasica pelicula titulada "The Sound of Music".

Encontrará la programación completa en la página web del Hollywood Bowl.