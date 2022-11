Ladrones se roban $1 millón de dólares en joyas tras invasión de casa en Hollywood Hills

HOLLYWOOD HILLS, LOS ANGELES (KABC) -- Un grupo de ladrones se robó alrededor de $1 millón de dólares en joyas después de un allanamiento de morada, o invasión de casa, el miércoles por la mañana en Hollywood Hills.

El Departamento de Policía de Los Ángeles dice que el crimen ocurrió alrededor de las 3 a.m. en una residencia en la cuadra 3000 de Multiview Drive.

Varios intrusos armados con máscaras le quitaron las joyas a la víctima, quien sufrió una herida en el encuentro. LAPD no dio a conocer más detalles sobre el tipo de herida que sufrió la víctima, pero dice que esa persona fue evaluada por los paramédicos en la escena y no fue llevada al hospital.

Los sospechosos huyeron después del robo. Se desconoce su paradero.

La investigación continúa.

Would you like to read this story in English? Click here