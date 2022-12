Policía investiga muerte sospechosa tras un incendio en Hollywood

HOLLYWOOD, LOS ANGELES (KABC) -- La policía está investigando una muerte sospechosa después de que encontraron un cuerpo dentro de un bungaló que se incendió en Hollywood.

Los bomberos respondieron a la cuadra 6200 de Fountain Avenue alrededor de las 9:45 p.m. del lunes. Encontraron el cuerpo mientras realizaban una búsqueda del hogar luego de extinguir el incendio, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La víctima no ha sido identificada, pero las autoridades dijeron que la investigación preliminar indica una "posible muerte sospechosa antes del incendio".

Se vio a los oficiales de control de animales sacar a un perro de la escena y parecía estar bien.

Los investigadores no dieron a conocer más detalles, incluso si están buscando a un posible sospechoso.

--------

Would you like to read this story in English? Click here