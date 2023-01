Ladrón de taquería asesinado a tiros por cliente en Texas

HOUSTON, Texas -- La identidad de un cliente de una taquería de Houston que le disparó fatalmente a un ladrón enmascarado, y les devolvió el dinero robado a los demás clientes aterrorizados, sigue siendo un misterio. La policía publicó una imagen de él y le pidió que se presentara para ser interrogado.

El video gráfico de seguridad de la taquería, The Ranchito #4, en el suroeste de Houston captó al cliente sacando su pistola mientras el ladrón caminaba por el restaurante exigiendo dinero de los clientes, amenazándolos con lo que parecía ser una pistola real.

Las imágenes mostraron al cliente desafiante disparando desde su asiento, donde estaba cenando con un hombre, impactando al ladrón varias veces en la espalda mientras algunos de los clientes se metían debajo de las mesas. El ladrón cayó cerca del frente del restaurante antes de que el cliente que le disparó se levantara, se parara sobre él y le disparara una vez más a quemarropa.

Se escucharon al menos nueve disparos en el video. Nadie más resultó herido en el incidente.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 11:30 p.m. del jueves mientras 10 clientes cenaban dentro de la taquería, según el Departamento de Policía de Houston.

El arma que usó el ladrón para amenazar a los clientes resultó ser una pistola de juguete, dijo la policía. El video de seguridad muestra al cliente armado recogiendo la pistola del ladrón y arrojándola contra una pared.

La policía publicó una imagen del cliente y su vehículo, una camioneta de los años 70 u 80, y dijo que quería interrogarlo a él y a otros clientes que abandonaron la escena sin dar una declaración a los oficiales. Agregó que no se han presentado cargos.

El ladrón no ha sido identificado, pero se cree que tiene unos 20 años. El sospechoso murió en el lugar.

----

Would you like to read this story in English? Click here