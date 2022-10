Policía mata a sospechoso supuestamente armado con cuchillos en Huntington Park

HUNTINGTON PARK, Calif. (KABC) -- Un sospechoso que supuestamente estaba armado con dos cuchillos murió tras un tiroteo policial en Huntington Park el domingo.

Los oficiales de policía de Huntington Park respondieron a la cuadra 6300 de Malabar Street alrededor de las 5:24 p.m. luego de recibir un informe de un hombre armado con una pistola, según el Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles.

Las autoridades dicen que el sospechoso sacó dos cuchillos cuando se encontró con los oficiales y que, en algún momento durante ese encuentro, el sospechoso arrojó un cuchillo a uno de los oficiales y le dispararon.

Los investigadores también dicen que un oficial intentó someter al sospechoso con medios menos letales antes de que tres oficiales le dispararan.

El sospechoso fue trasladado a un hospital cercano donde murió.

Uno de los oficiales resultó levemente herido. La investigación continúa.

City News Service contribuyó a este informe.

