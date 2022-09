Huracán Ian toca tierra en Carolina del Sur después de causar daños catastróficos en Florida

El huracán Ian se está concentrando en las Carolinas el viernes, trayendo su ira devastadora a muchas personas.

El gobernador de Carolina del Sur ha emitido un estado de emergencia.

La monstruosa tormenta tropical está haciendo historia como una de las 10 más fuertes en récord en los Estados Unidos después de tocar tierra en Florida el miércoles.

En el suroeste de Florida, varias operaciones de búsqueda y rescate aún están en marcha.

"Ha habido más de 700 rescates confirmados y probablemente habrá muchos más", señaló el gobernador de Florida, Ron Desantis.

El número de muertos por el huracán es de al menos 21 personas, según Desantis. Se espera que esa cifra crezca. Por ahora, el gobernador dice que 20 de esas muertes no están confirmadas porque fueron detectadas durante las operaciones de búsqueda y rescate, y se les dijo a los equipos que se concentraran en aquellas personas que aún se encontraran vivas y atrapadas.

Una mujer y su madre se quedaron sin ayuda por 24 horas, de pie sobre un automóvil mientas que subía el nivel del agua.

"Muerta de miedo. Pensé que me iba a morir ahí mismo, y el auto se movía de un lado a otro mientras ambas nos sosteníamos, y con el perro en medio", dijo Eva.

El huracán Ian ha destruido casas e inundado a vecindarios enteros en una marea ciclónica sin precedentes.

Aproximadamente un personal de 1,000 de la FEMA han sido desplegados a las zonas afectadas y han proporcionado millones de litros de agua, alimentos, y cientos de generadores.

Cerca de dos millones de personas aún permanecen sin energía eléctrica.

Would you like to read this story in English? Click here