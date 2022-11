Karen Bass se dirige a Los Ángeles por primera vez como alcaldesa electa

LOS ANGELES (KABC) -- Karen Bass se dirigió a la ciudad de Los Ángeles el jueves por primera vez como alcaldesa electa tras derrotar a Rick Caruso en las elecciones.

Caruso concedió el miércoles después de que el último recuento de votos mostrara que Bass había ampliado su ventaja con casi 47,000 votos. Caruso dijo en un comunicado que "los votantes han decidido" y agregó que estaba orgulloso de su campaña.

Bass dijo que será una alcaldesa para todos sin importar por quien votó la gente.

Bass reiteró que una de sus primeras prioridades como alcaldesa sería abordar la crisis de personas sin hogar de la ciudad.

"Declararé el estado de emergencia el primer día. Identificaremos áreas muy específicas donde alojaremos a las personas y pondremos en marcha un plan completo para hacerlo", dijo Bass.

Dijo que espera trabajar con Caruso en el futuro.

Bass reemplazará a Eric Garcetti, quien concluirá dos mandatos como alcalde.

City News Service Inc. contribuyó a este informe.