Arrestan a sospechoso de asesinato luego de intentar robar detergente para ropa en La Verne: policía

LA VERNE, Calif. (KABC) -- Un sospechoso de asesinato fue arrestado el lunes después de que intentara robar detergente para ropa de un supermercado Vons de La Verne.

Un oficial de policía patrullando el área cerca de la tienda ubicada en Foothill Boulevard vio al sospechoso intentando huir con un carrito de supermercado con más de 20 botellas grandes de detergente mientras el gerente de la tienda lo perseguía, según la policía de La Verne.

Los investigadores dicen que el oficial confrontó al sospechoso y descubrió que el Departamento del Alguacil del condado de San Bernardino lo buscaba por asesinato y tenía una orden de arresto por $2 millones de dólares.

Los detectives del alguacil arrestaron al sospechoso, pero no dieron a conocer su identidad.

La policía publicó lo que parecían ser imágenes de una cámara corporal del carrito lleno de botellas de detergente Tide.

El detergente fue devuelto a la tienda.

