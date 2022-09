Latinos ahora son la mayoría en Inland Empire y se esperan nuevas inversiones para la comunidad

RIVERSIDE, Calif. (KABC) -- Jesse Melgar, quien se crió en Riverside, enfatiza que Inland Empire a menudo es pasado por alto.

"Cuando se trata de dólares públicos y privados y cuando se trata de dólares filantrópicos", dijo.

Después de dejar la oficina del gobernador de California, Melgar fundó Cultivating Inland Empire Latino Opportunity Fund (CIELO), que lanzó este fin de semana bajo Inland Empire Community Foundation.

"Los fondos apoyarán, y se invertirán, en organizaciones dirigidas por latinos y al servicio de latinos", señaló Melgar.

Todo comienza con una imagen demográfica de la comunidad latina que ahora representa más de la mitad de la región.

En asociación con el Centro de Innovación Social de UC Riverside, CIELO publicó un informe titulado "Aquí Estamos" (We Are Here).

"Queríamos asegurarnos de que...supiéramos dónde sobresalen los latinos, pero también dónde existe la necesidad", dijo Melgar.

El informe destaca las áreas de mejora al igual que las desigualdades relacionadas con las tasas de propiedad de casa, la cobertura de seguro médico, los ingresos y la educación.

"Las tasas de graduación de la escuela secundaria y la universidad aumentaron un poco", dijo Melgar. "Solo el 11% de nuestra comunidad en esta región tiene un 'Bachelor's Degree' o un título superior cuando los promedios estatales y nacionales son de aproximadamente 33% y 35%. Sabemos que hay trabajo por hacer allí".

El informe también encontró que la tasa de crecimiento de esta población en los condados de Riverside y San Bernardino se encuentra entre las más altas de todo el sur de California.

Los fondos designados para ayudar a esta población tienen como objetivo aumentar las investigaciones sobre las necesidades de la comunidad latina y oportunidades de becas y programas de internos.

"Realmente hay mucha emoción que viene con estos fondos porque la lucha por estas comunidades ha sido muy impactante y lo hemos visto a través de COVID", dijo Luz Gallegos, directora ejecutiva de TODEC Legal Center y miembro del comité de dirección de CIELO. "Y lo seguiremos viendo".

Las organizaciones sin fines de lucro continúan brindando servicios, incluso cuando los fondos no son suficientes, destacó Gallegos.

Durante la pandemia, TODEC ha brindado asistencia financiera, servicios legales y más.

"Es importante que las organizaciones sin fines de lucro sean valoradas y respetadas como nuestra experiencia en el trabajo que hacemos, porque realmente lo hacemos con todo nuestro corazón", dijo Gallegos. "Pero a la misma vez, queremos asegurarnos de que estamos cuidando de nuestros equipos y que estamos brindando servicios de calidad a los residentes aquí en el Inland Empire".

La iniciativa tiene como objetivo ser parte de la solución para que prosperen las diversas comunidades del Inland Empire, incluida la comunidad latina.

"Nuestra comunidad siempre ha estado presente", dijo Gallegos. "Los datos muestran que ahora somos una fuerza a tener en cuenta...no vamos a parar".

"Vamos a seguir organizándonos, movilizándonos y asegurándonos de que el sistema realmente aborde las necesidades de nuestra comunidad en general".

Would you like to read this story in English? Click here