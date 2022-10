Letrero icónico de Hollywood recibe cambio de imagen para celebrar sus 100 años

HOLLYWOOD, LOS ANGELES -- Uno de los lugares más icónicos de Los Ángeles es el letrero de Hollywood y está a punto de recibir una restauración de imagen completa antes de su celebración del centenario.

Los equipos lavaron el letrero a presión, eliminaron el óxido, y le pusieron una nueva capa de pintura. Hollywood Sign Trust es responsable por supervisar el letrero y dice que ya era hora de que esta restauración se hiciera.

"La última vez que se pintó el letrero fue en 2012, y la pintura dura unos 10 años", dijo Jeff Zarrinnam, presidente de Hollywood Sign Trust. "El letrero de Hollywood no es solamente un símbolo de un lugar, también es un símbolo de la industria del entrenamiento".

Más de 400 galones de imprimador y pintura se donaron y se utilizarán para el proyecto de restauración, según Hollywood Sign Trust. En esta ocasión, el letrero va a recibir un tipo de pintura especial en honor a su próximo centenario.

"Nombraron la pintura especial en nuestro honor, sí, se llama Hollywood Sign Centennial White y puedes comprarla ahora en cualquier tienda de pintura Sherwin-Williams", dijo Zarrinnam. "Y la razón por la que se llama Centennial (centenario) es porque celebraremos los cien años del letrero de Hollywood en 2023".

Roger Martínez es parte del equipo que está pintando el famoso letrero.

"Todo nos tomó unos días para configurarlo", explicó Martínez, superintendente de Duggan and Associates. "Me siento extremadamente emocionado, como la gente del mundo entero que viene aquí y ve Hollywood".

Se espera que los equipos terminen con la restauración a mediados de octubre.

Hollywood Sign Trust está pidiendo la opinión de la comunidad sobre si a la gente le gustaría ver el letrero con luces o no. El público puede dirigirse a la cuenta de Instagram, @hollywoodsign23, para compartir su opinión.

