Concejo de Los Ángeles reanuda reuniones en persona mientras Kevin De León se niega a renunciar

LOS ANGELES (KABC) -- El Concejo Municipal de Los Ángeles se reunió en persona el martes, y una vez más, la cámara del concejo fue ocupada por manifestantes pidiendo la renuncia de los concejales Gil Cedillo y Kevin de León.

El grupo de manifestantes trató de interrumpir la reunión una vez que comenzó con el objetivo de seguir presionando a Cedillo y De León para que renuncien tras ser captados en una grabación de audio, junto a la expresidenta del concejo Nury Martínez, haciendo comentarios racistas mientras discutían sobre cómo manipular las líneas de distrito a favor de los latinos.

Ambos concejales se han negado a renunciar. El mandato de Cedillo terminará en diciembre, pero el mandato de De León se extiende por dos años más.

El presidente del concejo, Paul Krekorian, siguió adelante con la reunión y comentarios públicos a pesar de las protestas y los cánticos. Él se negó a sacar a los manifestantes de la cámara del concejo a pesar de que claramente estaban violando la ley.

Los concejales usaron audífonos que les permitieron escuchar a las personas que llamaron por teléfono para dar sus comentarios.

El consejo también votó el martes para fijar una elección especial para ocupar el puesto de Martínez.

De León solicitó un permiso para dejar de asistir a las reuniones del concejo diciendo que necesitaba tiempo para concentrarse en el proceso de sanación, pero Krekorian negó esa solicitud.

Existe una provisión en los estatutos de la ciudad que podría permitir que un concejal sea destituido si no cumple con sus deberes.

