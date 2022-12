Muere una persona tras incendio en una casa de Eagle Rock

EAGLE ROCK, LOS ANGELES (KABC) -- Una persona murió el viernes luego de un incendio en una casa de Eagle Rock.

Los bomberos de Los Ángeles respondieron a la casa ubicada en la cuadra 1400 de West Hepner Avenue alrededor de las 8:30 a.m.

Cuatro personas estaban dentro de la casa en el momento que estalló el incendio, pero solo tres de ellas pudieron escapar, según el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

Juan Cárdenas, uno de los tres sobrevivientes, le dijo a ABC7 que antes de salir corriendo del hogar, logró agarrar al propietario de la casa y escapar de la residencia en llamas.

Sin embargo, dijo que, por alguna razón, el propietario volvió a entrar y nunca salió.

Las llamas se extendieron a viviendas cercanas. Se necesitaron 30 bomberos para extinguir el fuego.

Ningún otro residente o bombero resultó herido. La causa del incendio sigue bajo investigación.

