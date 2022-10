LAPD busca a sospechoso acusado de agredir sexualmente a joven de 14 años en El Sereno

EL SERENO, LOS ANGELES (KABC) -- La policía de Los Ángeles está pidiendo la ayuda del público para encontrar a un sospechoso acusado de haber agredido sexualmente a una joven en un parque en El Sereno.

El sospechoso fue captado en video caminando por la calle con su brazo alrededor de la víctima. La policía dice que el sospechoso estaba armado, aunque no especificó que tipo de arma era.

El incidente ocurrió el martes en un parque ubicado en la cuadra 4700 de Klamath Street. LAPD dice que el sospechoso se acercó a la víctima de 14 años y la amenazo con un arma antes de obligarla a entrar a un baño.

Fue ahí donde el sospechoso agredió sexualmente a la joven, según los investigadores. El hombre huyó de la escena.

El miércoles por la mañana, LAPD dijo que una persona, a la que ellos llaman "una persona de interés", estaba bajo custodia, pero no estaba claro si esa persona en este momento se consideraba un sospechoso en el incidente, o si enfrentaba posibles cargos criminales.

Se le insta a cualquiera que tenga información sobre este crimen que se ponga en contacto con LAPD al 1-877-527-3247. Aquellos que prefieren quedar en el anonimato pueden llamar a Crime Stoppers al 800-222-8477.

