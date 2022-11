LAPD cumple órdenes de cateo en investigación de racismo del Concejo de Los Ángeles

LOS ANGELES (KABC) -- El Departamento de Policía de Los Ángeles emitió órdenes de cateo en su investigación sobre la conversación filtrada que condujo al escándalo de racismo del Concejo Municipal de Los Ángeles, para determinar si la conversación se grabó ilegalmente.

Una de las órdenes de cateo "se ha realizado en Reddit para identificar a la persona responsable de publicar la grabación", dijo LAPD en un comunicado, refiriéndose al popular sitio web de redes sociales.

El jefe de policía Michel Moore dijo en octubre que la División de Delitos Mayores inició la investigación a pedido de "individuos que estuvieron presentes en esa reunión", que incluían a la expresidenta del concejo Nury Martínez, el expresidente de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles, Ron Herrera, y los concejales Kevin de León y Gil Cedillo.

Un portavoz de De León dijo más tarde que el concejal no solicitó una investigación.

Aún se desconoce quién grabó la conversación llena de comentarios racistas que tuvo lugar en las oficinas de la Federación Laboral del condado de Los Ángeles hace un año. Tampoco se sabe quién la filtró, lo que desencadenó una serie de eventos que llevaron a la renuncia de Martínez y a Cedillo y De León a enfrentar protestas e incesantes llamadas para que ellos también renunciaran.

El martes, las protestas volvieron a causar revuelo en la reunión del Concejo de Los Ángeles.

El presidente del concejo, Paul Krekorian, ordenó que los manifestantes fueran retirados de las cámaras del concejo. Los manifestantes están enojados porque De León y Gil Cedillo no han renunciado.

