Los Ángeles: Nury Martínez renuncia como presidente del Concejo Municipal tras comentarios racistas

LOS ANGELES (KABC) -- La presidenta del Concejo Municipal de Los Ángeles, Nury Martínez, ha renunciado su puesto después de que ella y el concejal Kevin De León enfrentaban un creciente coro de protestas pidiendo su renuncia tras ser captados en una grabación supuestamente haciendo comentarios racistas sobre el hijo de otro concejal.

"Pido perdón a mis colegas y a los residentes de esta ciudad que tanto amo", dijo Martínez en un comunicado el lunes. "Al final, no son mis disculpas que más importan sino las acciones que tome a partir de este día. Espero que me den la oportunidad de corregir mis acciones. Por lo tanto, inmediatamente, renuncio como presidente del Concejo Municipal de Los Ángeles".

Martínez y De León emitieron una disculpa el domingo después de que la grabación de una conversación de octubre de 2021 se hiciera pública.

En la grabación, supuestamente se escucha a Martínez refiriéndose al hijo afroamericano del concejal Mike Bonin con un insulto racista en español, y refiriéndose al mal comportamiento del menor durante un desfile al comentar: "Este niño necesita una paliza".

Bonin estaba pidiendo la renuncia de Martínez y De León después de hacer lo que él describió como "insultos racistas horribles" sobre su hijo. También pidió la renuncia del Presidente de la Federación Laboral del Condado de Los Ángeles, Ron Herrera, quien fue parte de la conversación. Bonin dijo que también estaba molesto por la "aceptación tácita" de los comentarios del concejal Gil Cedillo, quien también estaba presente en esa conversación.

Bonin dice que su hijo tenía menos de 3 años en el momento del desfile de 2017 mencionado en la conversación.

Los comentarios se hicieron durante una conversación entre Cedillo, De León y Herrera, que se centró en el proceso políticamente delicado de volver a trazar los límites de los distritos del concejo municipal. Su plática también tocó en los esfuerzos para remplazar al concejal Mark Ridley-Thomas, quien ha sido acusado de cargos federales de corrupción.

No estaba claro quien grabó y divulgó la conversación, que primero apareció de forma anónima en Reddit. El sitio web Knock LA conservó y publicó la grabación antes de que fuera eliminado de Reddit.

"Me hago responsable de lo que dije y no hay excusas para esos comentarios. Lo siento mucho", Martínez dijo en el comunicado del lunes. "Pido disculpas sinceramente a las personas que lastimé con mis palabras: a mis colegas, a sus familias, especialmente a Mike, Sean y su hijo. Como madre, lo sé mejor y lo siento. Estoy verdaderamente avergonzada. Sé que esto es el resultado de mis acciones".

El comunicado continuó: "Como alguien que cree profundamente en el empoderamiento de las comunidades de color, reconozco que mis comentarios socavan esa meta. De aquí en adelante, la reconciliación será mi prioridad. Ya me he comunicado con mis colegas, y otros líderes, afroamericanos para expresar mi arrepentimiento y comenzar a sanar".

El domingo, De Leon emitió una disculpa:

"Hubo comentarios hechos en el contexto de esta reunión que son totalmente inapropiados, y lamento parecer que apruebo e incluso contribuyo a ciertos comentarios insensibles hechos sobre un colega y su familia en privado. Me comuniqué personalmente con ese colega. No cumplí ese día con las expectativas que establecimos para nuestros líderes, y me mantendré en un nivel más alto".

Entre otros comentarios, Martínez menospreció a Bonin, quien es blanco y tiene un hijo afroamericano, y criticó al niño por su comportamiento en el desfile del Día de Martin Luther King, diciendo que el hijo de Bonin se estaba portando mal en una carroza que podría haberse volcado si ella y otras mujeres no hubieran intervenido.

Martínez también llamó al niño "ese changuito", y De León criticó a Bonin diciendo, "Mike Bonin nunca (improperio) dirá nada sobre los latinos. Nunca dirá una (improperio) palabra sobre nosotros".

De León también comparó el manejo de Bonin de su hijo en el Desfile de MLK con "cuando Nury trae su pequeña...bolsa de Louis Vuitton".

Cedillo, quien estuvo presente en la reunión, pero no se informó que haya hecho ningún comentario ofensivo, se disculpó por no haber intervenido.

"Quiero comenzar disculpándome. Mientras que no participé en la conversación en cuestión, estuve presente en ocasiones durante esta reunión el año pasado. Es mi instinto responsabilizar a otros cuando usan un lenguaje derogatorio o racialmente divisivo. Claramente, yo debería haber intervenido. Fracasé en mantener a los demás y a mí mismo en el más alto nivel. Los comentarios hirientes y dañinos hechos sobre el hijo de mi colega fueron simplemente inaceptables. Elegimos la vida pública, pero nuestras familias siempre deben estar fuera de los límites y nunca ser parte del discurso político".

Los grupos de derechos civiles y otros líderes de la ciudad han emitido declaraciones condenando los comentarios, y algunos piden medidas disciplinarias contra los concejales.

City News Service contribuyó a este informe

