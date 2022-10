Los Ángeles: Concejo censura a Kevin de León y Gil Cedillo por participación en conversación racista

LOS ANGELES (KABC) -- El Concejo Municipal de Los Ángeles envió un fuerte mensaje el miércoles con la censura de los dos concejales involucrados en el escándalo de racismo que tomó al ayuntamiento por sorpresa.

El concejo votó unánimemente para censurar a Gil Cedillo, Kevin de León y Nury Martínez. El escándalo llevó a la renuncia de la expresidenta del Concejo Municipal, pero De León y Cedillo hasta ahora se han negado a renunciar.

Tan pronto como comenzó la reunión del concejo, los manifestantes subieron al podio para protestar. Esto continuó durante casi dos horas hasta que llegó el momento de discutir la censura de los concejales envueltos en el escándalo.

La reunión llegó a un punto en que LAPD la declaró una protesta ilegal y les dio a los manifestantes 20 minutos para recoger sus pertenencias e irse o ser arrestados.

La votación del concejo para censurar a De León y Cedillo probablemente hará poco para cambiar la situación, además de presionarlos más para que renuncien.

Las reglas del concejo establecen que el individuo de una censura tiene la oportunidad de hacer una declaración de apertura y cierre, llamar a testigos e interrogar a sus acusadores, pero ninguno de los dos concejales aceptó esa oferta.

City News Service contribuyó a este informe.

