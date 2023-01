Famoso puma P-22 recordado en nuevo mural en Fairfax District

FAIRFAX DISTRICT, LOS ANGELES (KABC) -- Pintar con un propósito es lo que siempre impulsa a la artista callejera Corie Mattie a crear arte y el fallecimiento del querido puma P-22 no es la excepción.

"Después de escuchar sobre la muerte de P-22, supe que tenía que honrarlo de alguna manera", dijo Mattie.

El famoso puma visitó a Mattie en su patio trasero en marzo, aumentando su fascinación por el animal.

En octubre, Mattie se asoció con "Save LA Cougars" y "California Wildlife Federation" para pintar un enorme mural en Silver Lake.

Una vez que el público se enteró de su fallecimiento, la gente dejó flores junto al mural de Silver Lake.

Mattie dijo que la noticia de la muerte de P-22 la conmocionó tanto que se sintió obligada a pintar un monumento al gran felino.

