Famoso puma de Los Ángeles P-22 muere por eutanasia debido a 'heridas graves'

LOS ANGELES (KABC) -- P-22, el famoso puma de Griffith Park que fue capturado esta semana para una evaluación de salud, murió por eutanasia, anunciaron los funcionarios de vida silvestre.

Según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW por sus siglas en inglés), P-22 tenía varias heridas graves y problemas de salud crónicos.

Los expertos en vida silvestre dijeron que el león de montaña tenía un peso muy bajo y que podría haber sido atropellado recientemente por un automóvil.

"Con base en estos factores, el equipo médico del San Diego Zoo Safari Park recomendó unánimemente la eutanasia compasiva bajo anestesia general, y los funcionarios de CDFW tomaron la decisión de hacerlo el sábado 17 de diciembre", dijo un comunicado emitido por CDFW.

Las autoridades dijeron que P-22 fue evaluado por el equipo de salud de vida silvestre de Safari Park en el que se sometió a un examen físico, pruebas de función de órganos y una detección de enfermedades infecciosas. También realizaron tomografías computarizadas de su cráneo, tórax y abdomen.

"El trauma en sus órganos internos requeriría una reparación quirúrgica invasiva", dijeron las autoridades.

Los funcionarios de vida silvestre dijeron que P-22 también tenía varias enfermedades preexistentes, incluyendo una enfermedad renal irreversible, pérdida de peso crónica, infección parasitaria extensa de la piel en todo su cuerpo y artritis localizada.

Se le culpó al gran felino de matar a un perro con correa en Hollywood Hills y de atacar a otro hace una semana en el área de Silver Lake.

P-22, uno de los tantos pumas del sur de California rastreados por los investigadores del Servicio de Parques Nacionales, ganó fama a nivel local por su persistencia y durabilidad, logrando cruzar exitosamente las autopistas 405 y 101 para llegar al área de Griffith Park.

Conocido como el "Gato de Hollywood", P-22 fue la cara del esfuerzo de rastreo de pumas del Servicio de Parques Nacionales. Sus hazañas han sido documentadas en varios relatos de los medios.

Se cree que P-22 tenía unos 12 años. Inicialmente fue capturado y equipado con un collar de GPS en 2012. En el momento de su última captura, pesaba 123 libras.

