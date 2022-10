Programa de LADWP ofrece reembolso en un dispositivo inteligente de monitoreo de agua para el hogar

VAN NUYS, LOS ANGELES (KABC) -- En un esfuerzo para conservar más agua durante esta sequía, la ciudad de Los Ángeles está lanzando un programa piloto con un reembolso para un dispositivo inteligente de monitoreo de agua en el hogar.

"Queremos ayudarlo a poder hacer más, porque todavía hay un gran desperdicio de agua", dijo el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. "Diré que no estoy estresado por el agua...porque tenemos suficiente agua para sostener la vida e incluso el crecimiento aquí en Los Ángeles".

El dispositivo, creado por la compañía Flume, monitorea el uso de agua en el hogar en tiempo real directamente desde un teléfono inteligente, o smartphone, o desde una tableta inteligente. También detecta si hay una fuga.

Joseph Bond, residente de Van Nuys, tiene uno instalado en su casa.

"Ya una vez que tengas esa información, aún tienes que hacer tu parte y controlar como estas usando tu agua", dijo Bond. "Es súper importante saber cuánto estas usando y cuando lo estas usando".

Para instalar este dispositivo, todo lo que hay que hacer es amarrarlo alrededor del medidor de agua y el dispositivo funciona con batería.

"Cuando te das la vuelta y miras en tu app que has usado 100 galones de agua en los últimos 15 minutos, entonces hay que hacer algo al respecto", explicó Bond.

Con el reembolso proporcionado por este programa piloto, los clientes del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP por sus siglas en inglés) que viven en una casa unifamiliar pueden obtener el dispositivo por $24 dólares. Para comprar uno, visite flumewater.com/ladwp.

Bond dice que le hubiera gustado tener el dispositivo hace un año cuando hubo una fuga de agua en su casa.

