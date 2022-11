Boleto ganador de lotería Powerball se vende en Altadena

ALTADENA, Calif. (KABC) -- Un boleto vendido en el condado de Los Ángeles ganó un récord de $2.04 mil millones de dólares de la lotería Powerball, después de tres meses sin que hubiera un ganador del premio mayor.

El boleto ganador coincidió con los seis números del sorteo y fue vendido en la gasolinera Joe's Service Center ubicada en West Woodbury Road en Altadena.

Los funcionarios de la lotería dijeron que otros tres boletos que coincidían con cinco números del sorteo, pero no con el número de Powerball, se vendieron en Gardena, Beaumont y San Francisco.

Los números ganadores fueron sorteados el martes por la mañana, casi 10 horas después del horario habitual del lunes por la noche debido a problemas con el procesamiento de datos de ventas en una de las loterías participantes. Los funcionarios de la lotería reconocieron la demora sin precedentes para un sorteo de tanta importancia, pero dijeron que la seguridad del juego tenía prioridad.

El martes por la tarde, la Lotería de Minnesota reconoció que su sistema de verificación de ventas fue el responsable de la demora.

Los números ganadores fueron 10, 33, 41, 47 y 56, y el powerball fue 10.

Los dueños de Joe's Service Center dijeron el martes que no saben quién compró el boleto ganador, pero esperan que haya sido alguien de la comunidad.

Esa persona tiene hasta un año para reclamar su premio. Los funcionarios de la lotería dicen que no es necesario ser ciudadano de los Estados Unidos en California para reclamar el premio.

Por vender el boleto ganador, el dueño del negocio, Joe Chahayed, recibirá un bono máximo de 1 millón de dólares

El premio de $2.04 mil millones de dólares es por mucho el más jugoso en la historia.

The Associated Press contribuyó a este informe.

Would you like to read this story in English? Click here