Pareja de Marina Del Rey pierde $68,000 a través de cuenta fraudulenta de Wells Fargo

MARINA DEL REY, Calif. (KABC) -- Una pareja de Marina Del Rey siente alivio tras recibir un reembolso de Wells Fargo después de que les quitaran sus ahorros de toda la vida de sus cuentas bancarias.

A pesar de que su dinero ha sido devuelto, quieren crear conciencia sobre las cuentas fraudulentas ocultas que se utilizan para robar dinero.

James y Diana compartieron una captura de pantalla de su cuenta de Wells Fargo que muestra ocho transacciones de transferencia consecutivas el martes 13 de diciembre por un total de $68,000 dólares.

La pareja, que deseaba ser identificada solo por sus primeros nombres, dijo que a la mañana siguiente les notificaron que su cuenta de ahorros había llegado a cero dólares.

"Entré a nuestra cuenta bancaria y veo que toda nuestra cuenta de ahorros fue vaciada y la mayor parte de nuestra cuenta de cheques fue vaciada", dijo James.

Él dijo que se había creado una cuenta fraudulenta hace años usando la información personal de su esposa y que había pasado desapercibida.

James también dijo que alguien usó esa cuenta fraudulenta para tomar su dinero sin que Wells Fargo lo marcara. La pareja ahora quiere saber cómo sucedió esto.

"No tengo confianza en el banco de que nuestras cuentas de cheques y de ahorros actuales estén a salvo de más fraudes", dijo Diana.

El agente especial del FBI a cargo, Brian Gilhooly, dice que la información de identidad robada puede facilitar que los ladrones obtengan acceso a su cuenta. Él insta a todos a cambiar su información de inicio de sesión con frecuencia.

Mientras tanto, Wells Fargo emitió el siguiente comunicado sobre el incidente de la pareja.

"Después de realizar nuestra revisión, nos complace resolver este problema para nuestro cliente. Lamentamos las molestias y la preocupación que tuvo nuestro cliente, ya que sabemos que situaciones como estas pueden afectar mucho a las personas. Tenemos un programa de fraude muy extenso dedicado para proteger a nuestros clientes y un proceso de investigación exhaustivo para investigar todos los informes de fraude y robo de identidad. Cuando confirmamos el fraude en una cuenta, tomamos medidas para bloquear la actividad fraudulenta y reembolsar a la víctima del fraude".

El FBI advierte que las personas mayores de 60 años son las más vulnerables a este tipo de estafas.

Gilhooly alienta a las personas a que también configuren alertas de sus bancos para que se les notifique cuando haya actividad inusual.

El FBI le pide a cualquiera que crea que haya sido víctima de un delito en internet que visite el Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI.

