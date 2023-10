Matthew Perry, estrella de la serie 'Friends', muere a los 54 años

This article can be read in English

LOS ANGELES (KABC) -- La estrella de la popular serie "Friends", Matthew Perry, fue encotrado muerto el sábado, dijeron fuentes a ABC News. Tenía 54 años.

Perry murió en su casa del área de Los Ángeles, donde fue encontrado inconsciente en lo que solo se ha dado a conocer como un "cuerpo de agua".

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles confirmó que respondió a la casa de Perry en Pacific Palisades poco después de las 4 p.m., pero la agencia se negó a proporcionar más detalles.

Perry es mejor conocido por su papel de Chandler Bing en la exitosa comedia, "Friends", que duró 10 temporadas, entre 1994 y 2004. A medida que el programa se hizo cada vez más popular durante la segunda mitad de la década de 1990, su elenco, que incluía a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, se disparó al estatus de celebridad internacional.

También actuó en varias comedias populares como "Fools Rush In", "The Whole Nine Yards", "Three to Tango", y "17 Again", entre otras.

Perry también documentó su lucha contra el abuso de sustancias a lo largo de los años, pero dijo que estuvo sobrio en los últimos años. El año pasado publicó un libro de memorias titulado "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing".

Esta es una historia en desarrollo.