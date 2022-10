Secuestran a 4 miembros de una familia en California, incluyendo un bebé de 8 meses

MERCED, Calif. -- El Departamento del Alguacil del condado de Merced dice que sus agentes están buscando a cuatro miembros de una familia que fueron secuestrados de un negocio en la ciudad de Merced.

Las autoridades buscan a Jasdeep Singh, de 36 años, Jasleen Kaur, de 27 años, su bebé de ocho meses y Amandeep Singh, de 39 años.

Los cuatro fueron secuestrados de un negocio ubicado en la cuadra 800 de South Highway 59, según los investigadores.

"Tenemos a un sin vergüenza allá afuera que secuestró a un bebé de 8 meses, su mamá, su papá y su tío", dijo el alguacil del condado de Merced, Vern Warnke. "Hasta ahora, no tenemos idea de por qué...no tenemos un motivo detrás de ello. Solo sabemos que han desaparecido".

El departamento del alguacil ha publicado fotografías del presunto sospechoso. Las autoridades dicen que el sospechoso debe ser considerado armado y peligroso.

"Tenemos evidencia que indica que los individuos involucrados en esto destruyeron evidencia en un intento de cubrir sus huellas", señaló Warnke.

Una descripción del sospechoso no estaba disponible.

Las autoridades instan a cualquiera que tenga información sobre este caso que se comunique con el Departamento del Alguacil del condado de Merced.

