Rocían con agua a turista luego de subir escaleras de pirámide maya protegida en México

En Mexico, una turista provocó la ira de la gente cuando subió las escaleras de una pirámide maya protegida por el gobierno mexicano.

En el video de la escena, se puede escuchar a la gente gritando "idiota" y otros insultos mientras rociaban a la turista con agua.

El antiguo sitio arqueológico maya se conoce como "El Castillo" y está prohibido escalarla desde 2008.

Por alguna razón, la mujer subió de todos modos y cuando bajo fue recibida por abucheos.

Según los informes, también fue detenida por la policía.

Would you like to read this story in English? Click here