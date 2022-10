Nave espacial de la NASA, DART, se estrella con éxito contra un asteroide

La NASA dice que está un paso más cerca de salvar al planeta de los asteroides que representan una amenaza.

Hace unas semanas, la agencia espacial estrelló su nave espacial DART contra un asteroide lejano con la esperanza de cambiar su trayectoria.

La primera parte de la misión fue chocar contra el asteroide.

La segunda parte fue saber si ese impacto tuvo algún efecto para desviar el curso del asteroide.

Ahora la NASA dice: ¡misión cumplida!

El asteroide en el experimento nunca fue una amenaza para la Tierra, pero la NASA dice que ahora sabe qué hacer cuando un asteroide amenace al planeta.

