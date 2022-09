Casa Blanca anuncia plan para informar sobre etiquetas engañosas en empaques de alimentos

WASHINGTON (KABC) -- Los pasillos en los supermercados están llenos de productos que dicen "saludable" en el empaque, pero las etiquetas en el exterior no siempre dicen la verdad sobre lo que hay adentro.

"Puede ser muy, muy engañoso, por supuesto", dijo Remy Peters, una dietista del Centro Médico Providence St. Joseph.

El presidente Joe Biden presentó su estrategia nacional para acabar con el hambre y reducir las enfermedades relacionadas con la dieta para 2030. El presidente espera que esta estrategia ayude a facilitar que el consumidor sepa que es lo que están comprando en el supermercado.

"Ayudar a más estadounidenses a tener mejor acceso a los alimentos que mantendrán a sus familias nutridas y saludables. Brindar a las personas la opción y la información que necesitan para tomar decisiones saludables", dijo Biden.

Una parte clave del plan es actualizar la definición que tiene la Administración de Alimentos y Medicamentos, o FDA por sus siglas en inglés, sobre lo que es considerado un alimento "saludable".

El salmón y ciertas nueces ahora pueden hacer esa afirmación en el empaque por primera vez a pesar de tener un contenido de grasa alto.

"Estos pueden presumir de lo que es cierto, es decir, que son tipos de grasas saludables. El salmón con Omega-3 puede bajar la inflamación", dijo Peters.

Peters dice que una propuesta de la FDA para poner etiquetas de alimentos en la parte de frente del empaque, en lugar de la parte trasera, ayudaría a los consumidores a tomar mejores decisiones.

"Creo que es importante tenerlos en la parte de frente para que la gente pueda recoger algo, leerlo de inmediato y decidir si esto es algo que quieren meter adentro de sus cuerpos o no", explicó Peters.

Para que un producto sea etiquetado como "saludable", tiene que primero cumplir con ciertos criterios. Por ejemplo, una porción de cereal debería contener 3/4 onzas de granos integrales y no más de un gramo de grasa saturada, 230 miligramos de sodio y 2.5 gramos de azucares agregados, según la FDA.

Los funcionarios de salud dicen que las enfermedades relacionadas con la dieta, como enfermedades del corazón y la diabetes, son las causas principales de la discapacidad y la muerte.

Mucho de ello tiene que ver con las decisiones diarias que todos tomamos sobre la nutrición y alimentos.

