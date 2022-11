6 personas arrastradas por la corriente tras fuertes lluvias en Ontario; muere 1 persona

ONTARIO, Calif. (KABC) -- Las autoridades realizaron un rescate en el canal de control de inundaciones de Ontario donde murió una persona el martes por la mañana tras las fuertes lluvias.

Tres personas fueron rescatadas y se desconoce el paradero de por lo menos otras dos.

El Departamento de Bomberos de Ontario dice que recibió informes sobre varias personas siendo arrastradas por la corriente en el canal en la cuadra 1200 de E. 4th Street alrededor de las 9:46 a.m.

Los primeros rescatistas en la escena informaron haber visto a seis personas siendo arrastradas por la corriente en West Cucamonga Creek. Tres de ellos fueron rescatados y trasladados al hospital.

Los investigadores dicen que la evidencia al momento sugiere que un campamento de indigentes fue establecido a lo largo del canal antes del incidente.

No se dieron a conocer más detalles. La investigación continúa.

