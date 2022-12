2 niños gravemente heridos en incendio de casa en Oxnard; Padre muere

OXNARD, Calif. (KABC) -- Se lanzó una recaudación de fondos en línea para ayudar a una familia de Oxnard después de que un incendio en Navidad cobró la vida del padre, y gravemente hirió a dos niños y a su madre.

Jorge Ramírez creó una página de GoFundMe para ayudar a pagar los gastos del funeral de su padrastro y para ayudar a su familia que perdió todo en el incendio.

Se habían recaudado más de $28,000 dólares para el miércoles.

El incendio ocurrió a las 3 a.m. del domingo en la cuadra 1300 de West Guava Street. Dos menores, de 7 y 14 años, fueron trasladados al hospital junto con un adulto, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos del condado de Ventura. Otro adulto murió en el lugar.

Ramírez describió a su padrastro como la "roca de la familia". Dijo que era muy trabajador y mantenía a la familia.

"Él es quien mantuvo unida a mi familia en las buenas y en las malas", dijo.

Según Ramírez, su madre y sus dos hermanos lograron escapar el incendio, pero sufrieron quemaduras de tercer grado.

La causa del incendio está bajo investigación.

-----

Would you like to read this story in English? Click here