Muere 1 persona tras ser apuñalada en un centro comercial de Palmdale

PALMDALE, Calif. (KABC) -- Un hombre murió y otra persona fue hospitalizada después de un doble apuñalamiento en un centro comercial de Palmdale el jueves por la mañana.

El incidente ocurrió poco antes del mediodía en la cuadra 39800 de North 10th Street West, según el Departamento del Alguacil de Los Ángeles.

Las autoridades arrestaron a un sospechoso, pero no dieron a conocer más detalles sobre esa persona.

El cuerpo de un hombre fallecido fue visto en el suelo del estacionamiento frente a una tienda JOANN y Khol's.

Una segunda víctima fue trasladada al hospital por el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Se desconoce su condición.

Ninguna de las víctimas ha sido identificada por las autoridades.

Esta es una historia en desarrollo. Se agregarán más detalles a este informe a medida que estén disponibles.

