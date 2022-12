Hombre demanda a policía de Pasadena por golpiza hace 5 años, exige el despido de 2 oficiales

PASADENA, Calif. (KABC) -- Un hombre está demandando al Departamento de Policía de Pasadena y exige el despido de dos oficiales que lo golpearon hace cinco años durante una parada de tráfico en un encuentro que fue captado en video.

En noviembre de 2017, los oficiales Lerry Esparza y Zachary Lujan detuvieron a Chris Ballew por vidrios tintados. El incidente se intensificó y Ballew dice que la policía lo golpeó sin ningún motivo. Sufrió una pierna rota y heridas en la cara.

El video muestra cómo los oficiales golpearon y usaron un bastón para golpear a Ballew mientras estaba en el suelo. Los oficiales afirmaron que se sentían amenazados.

"Su conducta fue inocua y nunca representó una amenaza para los oficiales", dijo el abogado de Ballew, John Burton.

Un juez dijo que hay evidencia de que la detención podría considerarse por motivos raciales. Él dijo que, de las 197 paradas de tráfico documentadas, el 44% eran afroamericanos y el 55% eran latinos.

Burton dijo que los dos oficiales siguen trabajando para el Departamento de Policía de Pasadena después de que la agencia los exoneró tras una investigación interna.

La familia de Ballew dijo que este caso se trata de responsabilidad y reconoce que no todos los oficiales son malos, pero que hay algunos que sí lo son y deben ser castigados.

La ciudad de Pasadena dijo que no puede comentar debido a la demanda pendiente. El caso está programado para ir a juicio el 25 de abril.

