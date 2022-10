Mueren 2 adolescentes tras accidente automovilístico en Porter Ranch

PORTER RANCH, LOS ANGELES (KABC) -- Una vigilia se llevó a cabo el domingo en honor a un adolescente de 16 años quien murió junto a otra joven en un accidente automovilístico en Porter Ranch.

El accidente también dejó a otras ocho personas heridas.

Brian Humphrey, el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles, dijo que el accidente fatal ocurrió el sábado alrededor de las 5:30 p.m. en la cuadra 11000 de Reseda Boulevard.

Un joven de 16 años quedo atrapado entre los escombros y murió en el lugar. La oficina del forense lo identificó como Magnus Joseph Robinson.

Familiares y amigos se reunieron en Porter Ranch para rendir homenaje a Robinson. Su tío, Iván Narváez, describió la muerte del joven como "algo que no se puede creer" y dijo que está en estado de shock.

Una adolescente de 14 años también murió a consecuencia del accidente después de ser trasladada a un hospital, según el departamento de policía de Los Ángeles. El nombre de la joven aún no ha sido revelado.

LAPD dice que el accidente ocurrió después de que un conductor en un Honda CRV, dirigiéndose en dirección sur en Reseda Boulevard, cruzó la línea central y chocó contra dos vehículos, un Toyota Venza 2012 y un Volkswagen Jetta 2015.

El Honda también chocó contra un automóvil estacionado, según los investigadores.

Un testigo dijo que escuchó un ruido horrible tras el accidente y salió a ver lo que estaba pasando. Fue allí cuando Elsa Morales vio a varios adolescentes que estaban muy lesionados.

El conductor del Honda CRV resultó herido y fue trasladado a un hospital. LAPD dice que se espera que el conductor enfrente cargos criminales una vez que sea dado de alta del hospital.

Tres personas en el Toyota Venza y una persona en el Volkswagen Jetta fueron hospitalizadas con heridas moderadas y se espera que se recuperen.

Los investigadores también dijeron que otra víctima de 16 años sufrió fracturas en el cráneo y la cadera.

Aunque la causa del accidente sigue bajo investigación, la policía dice que la velocidad extrema jugó un papel.

LAPD también está investigando si las drogas o el alcohol podrían haber sido un factor en el accidente fatal.

Se creó una página de GoFundMe para ayudar a la familia de Robinson con los gastos del funeral.

