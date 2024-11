ABC7 habla con abogada de inmigración sobre posibles deportaciones de Trump: lo que debe saber

LOS ÁNGELES (KABC) -- Puede que Los Ángeles sea una ciudad santuario, pero ¿qué significa eso para las posibles deportaciones una vez que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo?

Elsa Martínez ha practicado la ley de inmigración en Los Ángeles durante 25 años.

Martínez dijo que espera que la política de inmigración de la segunda administración de Trump sea más agresiva, pero agregó que para cualquier persona con problemas migratorios, es importante buscar ayuda legal ahora. Agregó que el término "deportación masiva" pretende causar miedo, pero que la constitución no se cambia de la noche a la mañana y que los jueces han jurado cumplir la ley independientemente de quién controle el congreso.

ABC7 habló con Martínez a fondo. Esto es lo que dijo:

Tras la victoria de Donald Trump, él prometió deportaciones masivas. ¿Cómo podría lograr eso? ¿Es posible?

"Es posible que intenten redar a personas que están aquí ilegalmente o que ya son sujetos a una orden de deportación. Eso no va a suceder de un día para otro. Sabemos que va ser progresivo. Vamos a ver cuáles son los recursos que usan. Sabemos que muchas organizaciones se están preparando para defender contra esto".

¿Ha habido deportaciones masivas en Estados Unidos anteriormente?

"Yo creo que el tiempo cuando recuerdo, fue después del 9-11 en el 2001 donde hubo redadas de todos tipos de nacionalidades y personas que se habían sobrepasado sus visas. Eso fue algo que, si la persona no se entregaba, iban por él. Es algo que fue similar. No anticipo que este trato sería igual que lo que sucedió después del 9-11".

El Concejo de Los Ángeles votó por adoptar una ordenanza de "ciudad santuario" el martes. ¿Puede explicar qué significa esto para inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente, pero especialmente en Los Ángeles?

"No vamos a usar recursos locales de Los Ángeles para hacer un trabajo de los federales", dijo Martínez. "Agentes federales trabajan obviamente dentro de los Estados Unidos, ellos van hacer su trabajo, ellos pueden ir y tocar la puerta, ir a los lugares de empleo. Pero si un oficial o sheriffs (alguacil) de los Ángeles llega en contacto con una persona que sospecha no tiene estatus en Estados Unidos, no tienen una obligación para entregarlos al gobierno federal".

¿Qué significa esto para los beneficiarios de DACA, los trabajadores agrícolas y los jornaleros?

"Las personas que tienen DACA, las cortes han dicho que eso fue acordado legalmente y lo han podido renovar desde el 2012. Una de las cosas que Trump hizo la primera vez fue de que no estaba otorgando permisos de viajar a personas con DACA - que es un beneficio enorme - probablemente veamos eso de nuevo.

Ruego de que no haya una directiva a esas personas que son las personas más merecidas que trabajan tan duro, que son los que ponen la comida en las mesas para nosotros. Esas personas si no tienen antecedes penales, si no son sujetos a ordenes finales y llevan más de un año en Estados Unidos, tienen que recordar que tienen un derecho de pelar su caso en corte".

Hay mucho miedo y desinformación, lo que será uno de los mayores desafíos. ¿Pero qué se puede hacer ahora mismo para estar protegido?

"Lo primero es, reúnan sus evidencias: pasaportes, tarjetas de haber cruzado la frontera con una visa, si alguien ha registrado una solicitud y hagan una consulta. Consulten con un abogado que se especialice en las leyes de inmigración. Asegúrense que estén hablando con un abogado y no un notario -- un 'llena papeles' - una persona que tenga su mejor interés en mente".

¿Qué recursos gratuitos existen donde la gente puede obtener más información? ¿Existen líneas directas de respuesta rápida?

"Hay muchas organizaciones que están trabajado para eso (recursos). Hay recursos que yo dijera vale la pena - aunque se tenga que pagar una consulta - obtener la información antes de tirar el dinero para algo que no eres elegible. Sobre las organizaciones que existen presentemente, sabemos que van a estar tan ocupados como nosotros abogados, pero, no eso debe detener a alguien".

¿Qué puede decirles a las personas que tienen miedo de pedir información y ayuda? ¿Hay formas de permanecer anónimo?

"Es muy difícil permanecer anónimo o permanecer invisible en los Estados Unidos. La persona debe de consultar. La persona debe de saber cuáles son sus derechos, cuáles son las opciones. Y así, puede tomar una determinación, hago algo, me voy de los estados unidos o simplemente vivo mi vida como lo he estado haciendo, comportándome bien, trabajando y dándole el amor de familia".

Siempre que hay necesidad, cientos de personas acuden en busca de ayuda, pero con eso vienen muchas estafas. Ahora muchas personas van a buscar abogados. ¿Qué consejos daría a la hora de buscar uno? Y consejos para reconocer y evitar estafas.

"Es importante checar donde la persona tiene una licencia. La ley de inmigración es una ley federal. Una persona puede tener una oficina en California y no tener de california, puede tener licencia de otro estado. Eso no quiere decir que la persona no tiene la autorización de practicar leyes porque es una rama federal. Pero asegúrense de que esa persona no tiene un record malo en ese estado, no perdió algún derecho o fue disciplinado en ese estado. Cheque si el abogado o abogada esta licenciado en California, cheque con la barra de abogados por línea. También es importante asegurarse si la persona se dedica a esto. Es muy difícil entender las leyes de inmigración que cambian constantemente cuando en si la persona no es su enfoque. Eso no quiere decir que un bufet no puede hacer varias áreas de práctica, pero asegúrense que tengan un conocimiento profundo primero".

¿Puede hablar sobre los derechos de aquellos que entraron al país legalmente (por ejemplo, con visa y extendieron su tiempo) y de gente que entró ilegalmente pero que llevan muchos años aquí?

"Esas personas tienen algún remedio. Generalmente es una juste de estatus promedio de un familiar inmediato, un esposo esposa ciudadanos o hijos que sean ciudadanos más de 21 años. Si la persona ha acumulado presencia de indocumentado no quiere decir que no es elegible para hacer un proceso consular".

El otro grupo de personas. Personas que nunca han tenido una visa para poner pies en los estados Unidos y entraron por otro método. Esas personas tienen, mas difícil chance de obtener un estatus. Principalmente porque no hemos visto una ley desde el 2001. Esa ley se llamaba 245 - I, donde uno paga una multa y no tiene que salir de los Estados Unidos. Si esa persona no se acudió a eso, y de nuevo hace más de 20 años de eso, y probablemente no, la persona solamente sería elegible ante un juez de inmigración por medio de una aplicación del tiempo que se llama 'cancelación', una aplicación asilo".

¿Si las deportaciones empezaran quien serían los primeros en ser detenidos?

"En mi opinión, las personas que fueron detenidos previamente, personas que fueron deportados una o dos veces, personas que son sujetos a una felonía gravante o una felonía grave. Sabemos de que, personas que tienen antecedentes penales por conducir tomados, algo así consideran es un peligro a la comunidad".

¿Qué deben hacer las personas si son detenidas por ICE y qué derechos tienen?

"Si una persona está detenida por ICE, no mientas sobre tu nombre, no mienta sobre su nacionalidad y pidan pedir ver a un juez de inmigración. Tu derecho de ver un juez depende de cuál es tu estatus aquí y si fuiste deportado previamente".

¿Que preguntas han recibido de clientes que no hemos preguntado?

¿Se va demorar más mi caso?

¿Mi caso puede ser negado por una nueva administración?

¿Voy a poder ser elegible para aplicar?

¿Tengo un permiso de trabajo, puedo ser puesto ante un juez de inmigración?

¿Cuáles son mis derechos?

¿Para qué califico?