Cámara de Representantes de EEUU aprueba ley de impuestos de Trump y la envía para su firma

By LISA MASCARO, MARY CLARE JALONICK y LEAH ASKARINAM Thursday, July 3, 2025 10:28PM











Representante Madeleine Dean, demócrata de Pensilvania, habla en una conferencia de prensa en el Capitolio de Estados Unidos, el miércoles 2 de julio de 2025 en Washington. AP Foto/Mariam Zuhaib

WASHINGTON -- Los republicanos de la Cámara de Representantes impulsaron el proyecto de ley de recortes fiscales y de gastos de billones de dólares del presidente Donald Trump hacia su aprobación final en el Congreso el jueves, superando múltiples contratiempos para aprobar su paquete de políticas, emblemático de su segundo mandato, antes de la fecha límite del 4 de julio. La ajustada votación de 218-214 tuvo un costo político potencialmente alto, y dos republicanos se unieron a todos los demócratas en oposición. Los líderes del Partido Republicano trabajaron durante la noche y el propio presidente presionó a un puñado de escépticos para que abandonaran su oposición y enviaran el proyecto de ley para que él lo firmara y lo convirtiera en ley. El líder demócrata Hakeem Jeffries de Nueva York retrasó la votación al mantener la palabra durante más de ocho horas con un discurso récord en contra del proyecto de ley. "¿Ya están cansados de ganar?", preguntó el presidente de la Cámara, Mike Johnson, invocando a Trump mientras llamaba a la votación. "Con un gran y hermoso proyecto de ley vamos a hacer que este país sea más fuerte, más seguro y más próspero que nunca", dijo. En una ceremonia posterior, los republicanos celebraron con una interpretación de "Y.M.C.A." de Village People, una canción que el presidente a menudo toca en sus mítines. El resultado es un hito para el presidente, al cumplir su objetivo del viernes, y para su partido. Fue un esfuerzo improbable compilar una larga lista de prioridades republicanas en lo que llamaron su "gran y hermoso proyecto de ley", un documento de más de 800 páginas. Con los demócratas unificados en oposición, el proyecto de ley se convertirá en una medida definitoria del regreso de Trump a la Casa Blanca, con el control republicano del Congreso. Recortes fiscales y a las protecciones sociales La prioridad del paquete son $4.5 billones de dólares en rebajas de impuestos promulgados en el primer mandato de Trump, en 2017, que expirarían si el Congreso no actuara, junto con nuevos recortes. Esto incluye permitir que los trabajadores deduzcan propinas y pago de horas extras, y una deducción de $6,000 dólares para la mayoría de los adultos mayores que ganan menos de $75,000 dólares al año. También hay una fuerte inversión de $350,000 millones de dólares en seguridad nacional y el programa de deportaciones de Trump, y para ayudar a desarrollar el sistema defensivo "Cúpula Dorada" sobre el país. Para ayudar a compensar los costos de la pérdida de ingresos fiscales, el paquete incluye $1.2 billones de dólares en recortes a Medicaid y a los cupones de alimentos, en gran parte imponiendo nuevos requisitos de trabajo, incluso para algunos padres y personas mayores, y un retroceso masivo de los créditos fiscales para energía limpia. La Oficina de Presupuesto del Congreso calcula que el paquete añadirá $3.3 billones de dólares al déficit durante la década y que 11.8 millones más de personas quedarán sin cobertura de salud. "Esta fue una oportunidad generacional para aprobar el conjunto más completo y trascendental de reformas conservadoras en la historia moderna, y eso es exactamente lo que estamos haciendo", dijo el representante republicano de Texas, Jodey Arrington, presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara. Demócratas unidos en oposición al "gran y feo proyecto de ley" Los demócratas se unieron contra el proyecto de ley, que consideran un regalo fiscal para los ricos, pagado a expensas de los más vulnerables de la sociedad, lo que denominaron "crueldad de goteo". Las tensiones fueron altas en la cámara. Jeffries comenzó su discurso a las 4:53 a.m. EDT y terminó a la 1:37 p.m. EDT, 8 horas y 44 minutos después, un récord, mientras argumentaba en contra de lo que llamó el "gran y feo proyecto de ley" de Trump. "Somos mejores que esto", dijo Jeffries, quien utilizó la prerrogativa de líder para un debate ilimitado y leyó carta tras carta de estadounidenses que escribían sobre su dependencia de los programas de salud. "Nunca pensé que estaría en el pleno de la Cámara diciendo que esto es una escena del crimen", dijo Jeffries. "Es una escena del crimen en la que se ataca la salud, la seguridad y el bienestar del pueblo estadounidense". Y como demócratas, dijo, "no queremos ser parte de esto". Hubo una gran tensión. Mientras sus compañeros demócratas coreaban el nombre de Jeffries, un destacado republicano, el representante de Missouri Jason Smith, presidente del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara, calificó su discurso como "un montón de tonterías". Llevar el paquete a través del Congreso ha sido difícil desde el principio. Los republicanos han luchado arduamente con el proyecto de ley casi en cada paso del camino en la Cámara y el Senado, a menudo logrando el éxito solo por el margen más estrecho: apenas un voto. El Senado aprobó el paquete días antes cuando el vicepresidente JD Vance rompió el empate en la votación. La escasa mayoría en la Cámara deja poco margen para deserciones. Una vez que Johnson dio por concluido el conteo, los republicanos vitorearon "¡Estados Unidos!" y mostraron pulgares arriba al estilo de Trump ante las cámaras. El costo político de decir no A pesar de su incomodidad con varios aspectos del extenso paquete, de alguna manera se volvió demasiado grande para fracasar, en parte, porque para los republicanos era difícil desafiar a Trump. El miércoles por la noche, mientras la acción en el pleno se estancaba, el mandatario arremetía contra los retrasos. "¿¿¿Qué están esperando los republicanos???", escribió Trump en una publicación en redes sociales pasada la medianoche. Johnson dependió en gran medida de los secretarios del gabinete de la Casa Blanca, abogados y otros para convencer a los escépticos del Partido Republicano. A los republicanos moderados les preocupaba la severidad de los recortes, mientras que los conservadores presionaban por reducciones más pronunciadas. Los legisladores dijeron que se les decía que la administración podría proporcionar acciones ejecutivas, proyectos u otras disposiciones que necesitaban en sus distritos de origen. La alternativa era clara. Los republicanos que se opusieron al proyecto de ley, como el representante de Kentucky, Thomas Massie, y el senador de Carolina del Norte, Thom Tillis, eran advertidos por la operación política bien financiada de Trump. Tillis anunció poco después que no buscaría la reelección. Massie votó en contra, al igual que el representante de Pensilvania, Brian Fitzpatrick, a quien le preocupaban los recortes a Medicaid. Retroceso de agendas pasadas En muchos sentidos, el paquete es un rechazo a las agendas de los últimos dos presidentes demócratas, un desmantelamiento de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de Barack Obama, y un retroceso de las estrategias de cambio climático de Joe Biden en la Ley de Reducción de la Inflación. Los demócratas han descrito el proyecto de ley en términos alarmantes, advirtiendo que los recortes a Medicaid, de los que dependen unos 80 millones de estadounidenses, costarían vidas. Recortar los cupones de alimentos que ayudan a alimentar a más de 40 millones de personas "arrancaría literalmente la comida de la boca de niños, veteranos y ancianos hambrientos", dijo Jeffries. Los republicanos afirman que los recortes fiscales evitarán un aumento de impuestos en los hogares y harán crecer la economía. Sostienen que tratan de ajustar los programas de protección social a la población para la que fueron diseñados, principalmente mujeres embarazadas, discapacitados y niños, y erradicar lo que describen como desperdicio, fraude y abuso. El Centro de Política Fiscal, que proporciona análisis no partidistas de política fiscal y presupuestaria, calculó que el proyecto de ley generaría el próximo año una reducción de impuestos de $150 dólares para el quintil más bajo de los estadounidenses, de $1,750 dólares para el quintil medio, y de $10,950 dólares para el quintil superior. Eso, en comparación con lo que enfrentarían si los recortes de impuestos de 2017 expiraran.

Los periodistas de The Associated Press Kevin Freking, Joey Cappelletti y Matt Brown contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.



