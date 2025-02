Mujer detenida en Valencia tras presuntamente saquear una vivienda destruida por incendio Palisades

PACIFIC PALISADES, Calif. (CNS) -- Una mujer de Valencia fue arrestada por el presunto saqueo de una residencia en Pacific Palisades que fue gravemente afectada por el incendio Palisades, anunciaron las autoridades el sábado. Agentes de California Highway Patrol de la oficina de West Valley fueron notificados alrededor de 1:00 p.m. del viernes de un saqueo que ocurría en una residencia en Pacific Palisades, dijeron las autoridades. Acudieron al lugar pero no pudieron localizar al sospechoso. La víctima proporcionó una descripción detallada de la sospechosa y su vehículo, que los oficiales determinaron que estaba registrado a una dirección en Valencia, dijo la agencia. Oficiales de CHP de la oficina del area de Newhall respondieron a la dirección y arrestaron a la sospechosa, quien supuestamente fue encontrada en posesión de artículos antiguos robados de la residencia. Las autoridades dijeron que la sospechosa, identificada como Karen Mastey, fue observada robando en una residencia que se había calcinado y fue arrestada bajo sospecha de hurto mayor y fichada en la estación de Santa Clarita Valley del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles. "Estoy increíblemente orgulloso de la rápida actuación de nuestros agentes para proteger al público y evitar mayores daños. Su compromiso de servir y ayudar a los necesitados durante este difícil período refleja los más altos estándares de CHP", dijo el jefe de la División Sur de CHP, Chris Margaris. Los legisladores estatales y el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Nathan Hochman, respaldan la propuesta de ley destinada a detener a los saqueadores y a otras personas que se aprovechan de los propietarios en las zonas afectadas por los incendios. El proyecto de ley, AB 469, cuenta con apoyo bipartidista en Sacramento. La propuesta, que convertiría el saqueo en un delito grave en lugar de un delito menor y aumentaría las posibles penas de prisión a cuatro años en lugar de uno, llega en un momento en que las fuerzas del orden han informado de intentos de robo en propiedades dañadas por el fuego y de intentos más elaborados de aprovecharse de las víctimas en las zonas calcinadas por los incendios Palisade y Eaton.

