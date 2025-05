Estudiantes chinos sienten angustia y enojo tras la promesa de Rubio de revocar visas

By FU TING, KANIS LEUNG, y HUIZHONG WU Thursday, May 29, 2025 5:58PM











ARCHIVO - Banderas estadounidenses se ven expuestas junto a banderas chinas en vehículo el 16 de septiembre de 2018, en Beijing. (AP Foto/Andy Wong, Archivo) kabc

HONG KONG -- Alumnos chinos que estudian en Estados Unidos se apresuran a organizar su futuro después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunciara el miércoles que a algunos estudiantes se les revocarían sus visas. Estados Unidos comenzará a revocar las visas de algunos estudiantes chinos, incluidos aquellos que estudian en "campos críticos" y "aquellos con conexiones con el Partido Comunista Chino" , según el anuncio. China es el segundo país del que proceden más estudiantes internacionales en Estados Unidos, solo por detrás de India. En el año escolar 2023-2024, más de 270,000 estudiantes internacionales eran de China, representando aproximadamente una cuarta parte de todos los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Linqin, un estudiante chino en la Universidad Johns Hopkins que pidió ser identificado solo por su primer nombre por temor a represalias, lo describió como "una nueva versión de la Ley de exclusión china", en referencia a una ley del siglo XIX que prohibía a los chinos inmigrar a Estados Unidos y les impedía obtener la ciudadanía. El miércoles dijo que pensaba por primera vez en dejar Estados Unidos después de pasar un tercio de su vida allí. Estudiantes internacionales chinos son un punto de fricción entre EEUU y China La portavoz del Ministerio chino de Exteriores Mao Ning calificó la decisión de Estados Unidos como irracional. "Esa acción politizada y discriminatoria deja al descubierto la mentira de Estados Unidos de que defiende la llamada libertad y apertura", dijo el jueves, agregando que China ha presentado una protesta ante Estados Unidos. El tema de los estudiantes chinos que estudian en el extranjero ha sido durante mucho tiempo una fuente de tensión en las relaciones bilaterales. Durante el primer mandato de Trump, en 2019, el Ministerio chino de Educación advirtió a los estudiantes sobre problemas de visas en Estados Unidos, con un incremento de las tasas de rechazo y un acortamiento de los permisos. El Ministerio chino de Exteriores protestó el año pasado porque varios estudiantes chinos han sido interrogados injustamente y enviados de regreso a casa al llegar a aeropuertos de Estados Unidos. Los medios estatales chinos han exagerado durante mucho tiempo la violencia armada en Estados Unidos y las protestas violentas durante la pandemia, y han retratado a Estados Unidos como un lugar peligroso que no era seguro para sus ciudadanos. La tensa relación bilateral también ha supuesto que algunos estudiantes chinos opten por estudiar en Reino Unido u otros países en lugar de Estados Unidos después de la pandemia. Zou Renge, de 27 años, que estudia una maestría en políticas públicas en la Universidad de Chicago, dijo que había planeado tomarse un tiempo libre y trabajar en programas de ayuda humanitaria en el extranjero después de graduarse a finales de este año. Pero ahora, se abstendrá de salir de Estados Unidos y buscará trabajos mientras tanto. "En un entorno muy incierto, haré lo mejor que pueda para encontrarme una solución", dijo. Hong Kong intenta atraer talento chino en medio de la incertidumbre Algunos estaban deseando aprovechar la incertidumbre que enfrentan los estudiantes internacionales. El jefe de gobierno de Hong Kong, John Lee, dijo a los legisladores el jueves que la ciudad daría la bienvenida a cualquier estudiante que haya sido discriminado por las políticas estadounidenses para estudiar en la ciudad. "Los estudiantes que enfrentan un trato injusto pueden venir de diferentes países más allá de Estados Unidos. Creo que esta es una oportunidad para Hong Kong", dijo. "Trabajaremos con nuestras universidades para brindar el mejor apoyo y asistencia". Eso siguió a una publicación ampliamente compartida por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong que se ofrecía a facilitar el proceso para que cualquier estudiante de la Universidad de Harvard se traslade, después de que Trump dijera que revocaría la capacidad de la universidad para aceptar estudiantes internacionales. Hong Kong, una antigua colonia británica que regresó a control de China en 1997, es un destino popular para que los estudiantes chinos continentales cursen sus títulos universitarios debido a su imagen internacional y libertades relativas. La ciudad ya había lanzado en 2022 un nuevo programa de visas para contrarrestar el éxodo de expatriados y profesionales locales que ocurrió después de que Beijing impusiera una ley de seguridad nacional para sofocar la disidencia y durante la pandemia de COVID-19. Varias universidades de Hong Kong, incluidas la Universidad China de Hong Kong, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong y la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, dijeron que agilizarían o facilitarían las solicitudes para estudiantes internacionales provenientes de universidades de primer nivel en Estados Unidos. Will Kwong, director general de la consultoría educativa AAS Education Consultancy en Hong Kong, dijo que su empresa estaba ayudando a estudiantes con ofertas de universidades estadounidenses a postularse a otras instituciones, principalmente en Reino Unido y Australia. Estados Unidos era conocido por su diversidad y esto lo perjudicará, dicen los estudiantes "Tener menos intercambios internacionales definitivamente no es bueno para el desarrollo de Estados Unidos", dijo Zhang Qi, un investigador postdoctoral en Beijing. "Esto podría ser un cambio positivo para el desarrollo de China. Más individuos talentosos pueden optar por quedarse en Tsinghua o la Universidad de Beijing, o con la Academia China de Ciencias y otras instituciones de primer nivel en China, lo que beneficiaría el desarrollo de la ciencia y la tecnología nacionales". Para muchos, hay poco que puedan hacer mientras ahora esperan las consecuencias de la medida. Chen, un estudiante chino entrante en la Universidad de Purdue que sólo dio su apellido por temor a represalias por parte del gobierno de Trump, espera con nerviosismo la aprobación de su visa. Pero también está enojado. Actualmente en China, dijo que esto era exactamente lo opuesto a lo que pensaba que representaba Estados Unidos. "Esperaba libertad y tolerancia, Estados Unidos era conocido por su diversidad que permite a los estudiantes internacionales integrarse, pero es una pena ver este tipo de cambio", dijo. Fu Ting informó desde Washington, Wu desde Bangkok. El investigador de Associated Press Shihuan Chen y la productora de video Olivia Zhang contribuyeron a este informe desde Beijing.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.