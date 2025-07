Linchan a 5 personas por supuestos robos en zona afectada por sismos en Guatemala

Saturday, July 12, 2025 10:25PM











Residentes caminan el 9 de julio de 2025 junto a escombros de casas que resultaron dañadas en Santa María de Jesús, Guatemala, luego de que se registraron decenas de sismos. AP Foto/Moisés Castillo

CIUDAD DE GUATEMALA -- Cinco personas fueron linchadas en las últimas horas en Santa María de Jesús, la comunidad más afectada por la cadena de sismos que sacude a Guatemala, cuando supuestamente estaban robando en casas desalojadas por personas que están en distintos albergues, dijeron el viernes las autoridades El Ministerio de Gobernación explicó que los pobladores se organizaron en búsqueda de los cinco hombres que habrían cometido los robos y que al encontrarlos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes los golpearon con piedras y luego quemaron hasta causarles la muerte en Santa María de Jesús, situada en el departamento de Sacatepéquez. La localidad, que carece de energía eléctrica y agua potable, quedó aislada debido a derrumbes luego de los sismos registrados desde el martes. En videos difundidos en redes sociales se podía observar, en medio de la oscuridad, como hombres con palos golpeaban a algunas personas. La Policía Nacional Civil que patrulla la zona dijo que decenas de pobladores impidieron que agentes policiales detuvieran a los señalados como los ladrones y los presentara ante un juez, linchándolos en el lugar. El jueves el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, elevó a 7 el número de personas fallecidas como consecuencia de los sismos. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh), desde el martes se han registrado más de 425 sismos. Según ese instituto, los sismos son parte de una conjugación de fallas geológicas y fallas paralelas que están a lo largo del arco volcánico del país, por lo que son de origen tectónico y no volcánico, como se creía por la cercanía de volcanes.

Copyright © 2025 by The Associated Press. All Rights Reserved.