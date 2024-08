Homegirl Café ofrece una segunda oportunidad a los que previamente estuvieron encarcelados

LOS ÁNGELES (KABC) -- Alrededor de 75% de los que estuvieron encarcelados no tienen trabajo al año de haber salido, según la Casa Blanca. Con una gran cantidad de personas que pasan por el sistema de justicia penal, Los Ángeles se encuentra en el ojo del huracán.

Sin embargo, organizaciones como Homeboy Industries intentan solventar el problema y rehabilitar a los angelinos anteriormente encarcelados.

Este informe fue escrito por Valeria Macias, estudiante de periodismo de USC y es una colaboración con Dímelo, un medio informativo de la escuela de periodismo Annenberg de USC.

Homeboy Industries es una organización sin fines de lucro con sede en Los Ángeles, fundada por el Padre Gregory Boyle en 1988. Homeboy ofrece una amplia gama de servicios dirigidos a abordar las causas profundas de la participación en pandillas y ayudar a las personas a liberarse de los ciclos de violencia y encarcelamiento.

Homegirl Café es más que un restaurante; es un santuario para quienes buscan la redención y una segunda oportunidad. El Café es uno de los varios componentes de la organización Homeboy Industries, brindando oportunidades a personas que anteriormente estuvieron involucradas en pandillas o estuvieron encarceladas.

Su funcionamiento va más allá de solo un lugar para cenar, sino como un espacio de sanación donde las personas pueden reconstruir sus vidas y reintegrarse a la sociedad.

Jose Leon, un empleado de Homegirl Café quien se integró al equipo hace unos 16 meses después de salir de rehabilitación, dice que esta organización lo ayudó a cambiar su vida.

"Estaba luchando contra un caso feo pero aprendí a hacer todo lo que pensé que no podía hacer", dijo León, "Basado en el apoyo que el Padre nos ha brindado, los programas comunitarios me permitieron tener un proceso de pensamiento basado en soluciones reconstruyendo mi intervención con mis hijos y mi familia, aquellos a quienes me importan".

Homegirl Café se enfoca en rehabilitar y empoderar a la comunidad previamente encarcelada. Su doble objetivo es crear una comunidad de apoyo donde las personas puedan sanar, crecer, y proporcionar empleos y como oportunidades de capacitación laboral a aquellos que han sido excluidos por la sociedad.

"Más que nada, mi futuro (mejoró) y aprendí a hacer mi propio café, y a comer mejor, aprendí a existir en un entorno donde puedo ser abierto y simplemente sentirme cómodo y permitirme crecer", dijo Leon.

La misión de Homegirl Café es poner fin al ciclo de violencia y encarcelamiento que impacta frecuentemente a las comunidades.

La fundadora de Homegirl Cafe, Pati Zarate, fue secretaria del Padre Boyle y solía preparar comidas caseras para toda la comunidad. En 2006, creó un espacio seguro para que las "chicas del hogar" pudieran sanar.

Taloma Miller, una de las cocineras de Homegirl Café, habla sobre cómo el Café le devolvió el propósito a su vida. "Cuando mi hijo se fue, me tomó tres años darme cuenta de que merezco una buena vida", dice Miller.

"Los 'homeboys' me aceptaron el 27 de Noviembre, comencé a trabajar en el Café de las 'homegirls'. Nunca he mirado atrás porque me siento como en casa, me siento muy apreciada y quiero aportar a la comunidad con lo que Homeboys me ha dado a mí. He recuperado mi vida aquí y no me veo yendo a ningún otro lugar", dice Miller.

Algunos de los programas y servicios ofrecidos por Homeboy Industries incluyen capacitación laboral, oportunidades de empleo, educación, servicios de salud mental, eliminación de tatuajes, asistencia legal y tratamiento de abuso de sustancias.

La organización opera varias empresas sociales, incluyendo Homeboy Bakery, Homegirl Cafe y Homeboy Silkscreen & Embroidery, que proporcionan empleo y oportunidades de capacitación laboral para los participantes del programa.

Además del empleo, Homegirl Café ofrece programas de capacitación laboral que equipan a las personas con las habilidades necesarias para tener éxito en la industria culinaria y más allá. Desde la cocina y la panadería hasta el servicio al cliente, los participantes reciben una formación integral adaptada a sus necesidades y aspiraciones.

A través de programas de mentoría, servicios de asesoramiento y apoyo entre pares, los participantes son empoderados para enfrentar su pasado, abrazar su futuro y forjar nuevos caminos hacia adelante.

Los trabajadores de Homegirl Cafe hablan mucho sobre el poder transformador del establecimiento. Para muchos, es más que un trabajo, es un salvavidas.

"Todo viene del corazón aquí. Hay mucha unidad y amor. Veo eso en Homegirl Café cuando la gente viene a comer o cenar aquí. Se puede ver la felicidad, todos están tan contentos y pueden relajarse", dice Miller.