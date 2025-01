Incendio Hurst en Sylmar quema 700 acres ante fuertes vientos Santa Ana

Un incendio provocado por el viento en la zona de Sylmar se extendió rápidamente a 700 acres el miercoles sin contención.

SYLMAR, LOS ÁNGELES (CNS) -- Un incendio provocado por el viento en la zona de Sylmar se extendió rápidamente a 700 acres el miercoles sin contención. El Hurst Fire - uno de los cuatro incendios que arden en el sur de California en medio de feroces vientos Santa Ana - fue reportado alrededor de las 10:30 p.m. del martes en la cuadra 5900 de la calle Yarnell, y dentro de una media hora se había quemado más de 100 acres, dijo el portavoz del Departamento de Bomberos de Los Ángeles Margaret Stewart. EN VIVO: Varios incendios de maleza en el sur de California a medida que fuertes vientos azotan A las 11 a.m. del miércoles, el incendio había alcanzado rápidamente los 700 acres, con una contención de 0%. Se ordenaron evacuaciones para las zonas al norte de la autopista 210 desde Roxford Street hasta la división de las autopistas 5 y 14, según los bomberos. También estaban en vigor advertencias de evacuación para las zonas de Santa Clarita, a lo largo de Calgrove Boulevard y Newhall Pass, Wildwood y Eternal Valley, según Cal Fire. La autopista 210 se cerró temporalmente entre Roxford y la autopista 5, pero los carriles en dirección este y los carriles principales en dirección oeste se reabrieron el miércoles por la mañana, según la Patrulla de Carreteras de California. El puente hacia el sur de la autopista 5 fue cerrada, junto con un tramo de la autopista 14 y la rampa de bajada de Roxfor Street. Se establecieron centros de evacuación en Pacoima, Northridge y Panorama City. Se encuentran en Ritchie Valens Recreation Center, 10736 Laurel Canyon Blvd. en Pacoima; Northridge Park, 10120 Reseda Blvd. en Northridge; y Sepulveda Recreation Center, 8825 Kester Ave. en Panorama City. Para la evacuación de animales grandes, el Centro Ecuestre de Los Ángeles en 480 Riverside Drive en Burbank está disponible, según el Departamento de Policía de Los Ángeles. La oficina del gobernador estimó que más de 44,000 personas de la zona estaban bajo órdenes de evacuación y 40,000 estructuras amenazadas. Según la oficina del gobernador, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias concedió al estado una Subvención de Asistencia para el manejo de Incendios para ayudar a financiar la lucha contra el incendio Hurst, al igual que hizo con los incendios Palisades y Eaton.

