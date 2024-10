Ismael 'El Mayo' Zambada enfrenta una posible pena de muerte

NUEVA YORK (KABC) -- El narcotraficante mexicano que creó el cártel de Sinaloa con Joaquín Guzmán se enfrentó el viernes en Brooklyn al mismo juez federal que condenó a cadena perpetua a El Chapo.

Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, se ha declarado inocente de una serie de cargos federales por drogas y armas. Llevaba más de dos décadas siendo buscado en Estados Unidos cuando aterrizó en verano en un pequeño aeropuerto de Nuevo México, donde fue detenido.

El viernes, Zambada compareció vestido con ropa beige de la cárcel. No dijo nada durante la breve vista y se le citó para el 15 de enero.

Un fiscal federal, Francisco Navarro, dijo que el caso contra El Mayo es similar al caso contra El Chapo con una excepción: El Mayo también está acusado de distribución de fentanilo.

Estos cargos hacen que El Mayo pueda ser condenado a muerte.

"No hay prohibición de extradición en la persecución de la pena de muerte ¿verdad?" preguntó el juez Brian Cogan a los fiscales. "No, señoría", respondió Navarro. El Departamento de Justicia no ha determinado si solicitará la pena de muerte.

No se ha fijado fecha para el juicio. En primer lugar, el juez debe resolver un posible conflicto que implica al abogado de El Mayo, Frank Pérez. Pérez también representó al hijo de El Mayo, Vicente Zambada Niebla, conocido como Vicentillo, quien cooperó con el gobierno en su persecución de El Chapo.

El juez Brian Cogan pidió a los fiscales que le hagan saber si tienen la intención de llamar a Vicentillo a declarar contra su padre.

"Es un conflicto arriesgado", dijo Cogan.

Los sucesores de El Mayo y El Chapo han estado luchando por el control del cártel después de que El Mayo acusara al hijo de El Chapo de traicionarlo y entregarlo a Estados Unidos.